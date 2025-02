El actor Gene Hackman y su mujer, hallados muertos en su casa de Nuevo México

C.P.S. Jueves, 27 de febrero 2025, 09:51 | Actualizado 10:15h. Comenta Compartir

El actor Gene Hackman, de 95 años, y su mujer, Betsy Arakawa, pianista de música clásica, de 63, han sido hallados muertos ese jueves en su casa de Santa Fe, Nuevo México. El intérprete, conocido por películas como 'French Connection' o 'Sin Perdón', es ganador de dos premios Oscar, cuatro Globos de Oro (incluido un Premio Cecil B. DeMille) y dos BAFTA.

«No creemos que haya habido un crimen. La causa exacta de la muerte no ha sido determinada en este momento», informó el sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza. Además de la pareja, en el hogar también se ha hallado el cuerpo sin vida de su perro.

El trágico suceso ha conmocionado al vecindario en el que vivía la pareja, casados desde 1991. «No hay peligro inmediato para nadie», aseguró el sheriff mientras informaba de que estaban esperando »la aprobación de una orden de allanamiento« para investigar las causas de su muerte.

Gene Hackman se inició en el cine en los años 1960 y alcanzó la fama durante los años 1970. Tuvo papeles protagonistas en películas de Hollywood de directores como Arthur Penn, William Friedkin, Francis Ford Coppola, Alan Parker y Mike Nichols.

Su larga carrera cinematográfica ha dejado películas como 'The French Connection' (película con la cual ganó su primer Oscar al mejor actor), 'La aventura del Poseidón', 'La conversación', 'Superman: la película', 'Under Fire', 'Hoosiers', 'Bat 21', 'Arde Mississippi', 'The Firm', 'Sin perdón' (película por la que recibió su segundo Óscar, esta vez al mejor actor de reparto), 'Rápida y mortal', Marea roja', 'Poder absoluto', 'Heist', 'Los Tenenbaums', 'Tras la línea enemiga', 'Enemigo público' y 'Runaway Jury', entre otras.

En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información