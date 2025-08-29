Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ester Muñoz, portavoz parlamentaria del PP, en el Congreso EFE

La pregunta que falta

Qué fijación transversal en que la gente pierda sus trabajos

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:00

No sé por qué una analista política no va a poder llamar idiotas a los votantes del PP y Vox por la mañana. Y por ... la tarde, «inútiles mentales y laborales» a los políticos del PP. Analista la llama el Grupo Popular en su primera pregunta a RTVE: «¿Va a rescindir RTVE cualquier tipo de colaboración con la analista Sarah Santaolalla, después de los insultos vertidos en varios programas de la televisión pública contra millones de españoles?». También es buena esta: «¿Por qué motivo el presentador de 'Mañaneros'… respondió al insulto de «idiotas» a millones de españoles… con «un abrazo, hasta luego», en lugar de reprobar de inmediato el comentario?». Por otro lado, en Vallecas va a actuar el dominicano Henry Méndez. «Odio a los rojos», ha dicho. El PSOE ha pedido que se cancele el concierto. Y el PP, que nanay. Qué fijación transversal en que la gente pierda sus trabajos. Al PP le ha faltado preguntar por qué Sarah. Por qué esa hache al final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  3. 3 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  4. 4 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  5. 5

    Un admirador de Silva que debutó en Anoeta y que se inspira en Oyarzabal
  6. 6

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los emigrantes
  7. 7 El cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, grave y con diversas fracturas tras sufrir una fuerte caída
  8. 8

    La Real recibirá 5 millones por Urko
  9. 9 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  10. 10

    «Que la Real me haga este homenaje a mí es un sueño cumplido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La pregunta que falta

La pregunta que falta