El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda a la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones EFE

Pirómanas, sátrapas y bragas

En diagonal ·

Más política que técnica, Virginia Barcones (a la calle) se ha unido al cántico general de «la culpa es tuya»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:00

Al menos hay una novedad: la directora general de Protección Civil. Más política que técnica, Virginia Barcones (a la calle) se ha unido al cántico ... general de «la culpa es tuya». Ridiculizando, además, las peticiones de los gobiernos autonómicos afectados. Del otro lado (Bendodo) la ha llamado pirómana y Óscar Puente ha calificado de sátrapas a los del PP. Barcones, que no parece necesitar hombre que la defienda, dijo aquello de «¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué más vale para intentar desacreditar a una persona? ¿Hasta dónde llega la crítica política?» y sonó como Greta Thunberg y su 'How dare you?' en la ONU. Ni que fuera nueva en el negocio. Pero espera, que también ha salido Óscar López para decir que Feijóo es «el político más sucio de la historia de España». Hombre, no sé. Yo ya de lo que leo sobre incendios me quedo con eso de que un fuego que se investigó en Málaga fue provocado por unas bragas quemadas bajo la luna en un ritual.

