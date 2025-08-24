Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Entrada al centro Alligator Alcatraz. Afp

Impensable, pero menos

En diagonal ·

Grupos ambientales y la tribu Miccosuke pleitearon contra la construcción, que, como la juez ha reconocido «causa daños irreparables en forma de pérdida de hábitat y aumento de la mortalidad de especies en peligro de extinción»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:02

En una cena hablábamos de Indra y de la compra de EM&E, propiedad del presidente de Indra, Ángel Escribano, y de su hermano Javier. ... La compañía admitió el conflicto de intereses. Lo iba a estudiar. En la cena alguien dijo que semejante operación sería impensable en EE UU. Varios apuntaron que hoy cualquier cosa es posible allí. Pero todavía hay contrapoderes. Mira la juez que ha ordenado el cese de Alligator Alcatraz, el centro de detención para extranjeros en Florida. Y no por las condiciones de los internos. Grupos ambientales y la tribu Miccosuke pleitearon contra la construcción, que, como la juez ha reconocido «causa daños irreparables en forma de pérdida de hábitat y aumento de la mortalidad de especies en peligro de extinción». Caimanes, cocodrilos, panteras, osos negros, pitones, serpientes de cascabel… Menudo cabreo para Trump y De Santis. Los caimanes que tenían que atemorizar te van a salvar de esa indecencia. Otra indecencia.

