Ese Carlos Deza

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:00

Cada día muere mucha gente. Otra cosa es que cada día se muera alguien de quien escribir. Ahora, Eusebio Poncela. Bromeaba Bob Pop con que ... Eusebio Poncela y Marisa Paredes eran la misma persona. La misma persona ha muerto con unos meses de diferencia. Siempre me hace gracia el cascarrabismo de Rosa Chacel. Se pone a ver 'Tristana' en la tele y dice que es «un vomitivo». Que a lo mejor los dirigentes de la tele la ponen con la esperanza de producir rechazo a ese tipo de vida. «Lo mismo pensé con lo de Torrente Ballester». O sea, 'Los gozos y las sombras', que había sido estrenada por entonces. Si Charo López era la mujer más guapa del mundo, adoraba a Amparo Rivelles y a Carlos Larrañaga, sentía ternura por Paquito el Relojero (Manuel Galiana) y curiosidad por Rosalía Dans, Carlos Deza (Poncela) me parecía el hombre ideal. El más bueno de los hombres. Un Atticus Finch gallego. No olvido 'Arrebato' ni sus almodovarismos, pero, ay, Carlos.

