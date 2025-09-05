Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A la última

Mediana edad

Estamos asistiendo al espectáculo de varias crisis de la mediana edad. Ese momento en la vida en el que uno se da cuenta de que el tiempo es finito y se compra una Harley

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:01

Estamos asistiendo al espectáculo de varias crisis de la mediana edad. Ese momento en la vida en el que uno se da cuenta de que ... el tiempo es finito y se compra una Harley. A los pobres, por la razón que sea, este síndrome espeluznante les afecta menos, pero en los futbolistas resulta especialmente doloroso. Ahí está Sergio Ramos para demostrarlo. Ha recibido muchas críticas y todas injustas. Cuando uno ya tiene tatuajes hasta en el pescuezo y ha perdido la cuenta de los Lamborghinis que están aparcados en su garaje, no le queda otra opción que meterse reguetonero. Los hombres del Renacimiento son así, inquietos y febriles, y, desde que se inventó el autotune, ancha es Castilla. Otra opción podía haber sido escribir un ensayo, aunque entonces correríamos el riesgo de que le sucediera como a Cassano, compañero suyo en el Real Madrid, que, cuando presentó su segunda autografía, exclamó con un puntito de sorpresa: «¡Ya he escrito más libros de los que he leído!»

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trifulca en un comercio de alimentación de Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  3. 3 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  4. 4 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  5. 5

    Menores tutelados, acoso escolar, clubes de cannabis, ciberdelincuencia...Los apuntes de la Fiscalía vasca
  6. 6 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  7. 7

    Siete detenidos tras una trifulca en un comercio de alimentación en Errenteria
  8. 8 Emotiva despedida de Becker ¡en euskera!
  9. 9

    El homeópata de Baiona condenado «dejará de ejercer la medicina» en su consulta de San Sebastián
  10. 10

    La Fiscalía de Gipuzkoa denuncia que solo el 5% de los robos acaban en sentencia firme

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mediana edad

Mediana edad