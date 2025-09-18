Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Egin kontu

Genozidioa

Borroka zelai bat da bere aurpegia, bakea aldarrikatzen duena

Irati Goikoetxea

Irati Goikoetxea

Osteguna, 18 iraila 2025, 02:00

Nadia Ghulam eta Zuhal Sharzed aitortu ditu Nafarroako Gobernuak 2025eko Bakearen Nazioarteko Egunaren testuinguruan. Afganistan eta Nafarroaren arteko zubiak harri bat gehiago du. Afganistangoak dira ... biak, urruti hartakoak. Oso tarteka oroitzen ditugun lurralde horietako batekoak. Katalunian bizi dira orain. Nadia 2006az geroztik, Zuhal duela sei hilabetetik. Zazpi urte zituela lehergailu batek larri zauritu zuen Nadia. Borroka zelai bat da bere aurpegia, bakea aldarrikatzen duena. Hamar urte zituela hil zioten anaiaren nortasuna bere egin eta egunero-egunero bere anaiaz mozorrotuta joaten zen lanera. Nadia gisa egin ezin zuena Zelmairen azalean egin zuen hamar urtez. Emakume bezala lortu ezingo zuen sostengua erdiesten zuen horrela. Bizitako min eta sufrikario guztiak, ordea, ez zituen etsipen edo mendeku-gose bihurtu, bizitza berriak aukeraz janzteko ahaleginean sortu zuen 'Pons per la pau' (Bakearen aldeko zubiak). Bakea ez da egiten, bakea bizi egiten da, eta Nadia da horren irudi. Zuhalek, bere aldetik, 700 neskatila baino gehiagori errazten die eskola zerbitzua. Klandestinitatean guztia. Ezkutuan. Pauso mozorrotuekin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «A partir de ahora solo podemos dar clases de euskera a personas extranjeras, es incomprensible»
  2. 2 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  3. 3 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  4. 4 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  5. 5 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  6. 6 Franco Berrino, epidemiólogo, explica los motivos para rechazar el azúcar: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  7. 7 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  8. 8

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  9. 9 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  10. 10

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Genozidioa