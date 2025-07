Comenta Compartir

La industria de la espectacularización del odio ha tenido productivas jornadas en las noches de cristales rotos de Torre Pacheco. Hay que disciplinar, es la ... orden del momento. La semana pasada, al PSOE para que los 'buenos' accedan al mando y lo entreguen. Esta semana, a los moros. Los escuadristas murcianos, patética réplica de los de la Emilia Romaña de hace un siglo, tenían una misión. Aquellos aterrorizaban a los campesinos de Ferrara: «Quien no es fascista no come», resumió Josep Pla en 'De Florencia Bolonia en un tren fascista'. Estos, a los que señalan como emigrantes. Atacaron a un chaval del pueblo y es lo mismo, porque lo que importa no es lo que uno sea sino lo que el racista decida que el otro es.La amenaza es muy concreta. En una región que bate récords de detenciones por acusaciones de explotación de trabajadores irregulares, debe imponerse la realidad de que si alguien teme por su vida no estará para preguntar por sus derechos laborales. Y eso debe hacerse saber.El trabajo esclavo es la degradación extrema de un ecosistema económico que se apoya cada vez más, en exceso, en un tercer sector débil, que los datos de paro y afiliación maquillan porque hay grandes bolsas de trabajo precario, que no genera valor añadido ni social ni fiscal, por los bajísimos salarios, lo que condiciona el futuro.Decíamos ayer que la política es «durar un día más que tus enemigos, sabiendo que no hay amigos» y que «un desconsuelo como ese solo podía fingirse para ocultar otras vergüenzas mayores». Y aquí estamos. Montoro. Así se entiende mejor por qué se privatizan empresas. Dante escribió en el 'Purgatorio' que «mucho es lícito allí, que prohibido está aquí».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión