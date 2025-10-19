Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Modernizar la jubilación activa

Editorial DV

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:02

El gobierno federal alemán acaba de aprobar un proyecto de ley sobre la jubilación activa que aporta importantes ventajas fiscales, económicas y laborales para los ... pensionistas que opten por compatibilizar su situación de jubilados con una actividad laboral retribuida. El Ejecutivo de coalición de conservadores y socialdemócratas persigue descargar las cajas sociales y aliviar la falta de mano de obra especializada, aprovechando el potencial laboral de trabajadores, aunque hayan cumplido ya la edad reglamentaria de jubilación. La principal novedad del proyecto de ley que entraría en vigor el próximo 1 de enero es que los 2.000 primeros euros que ingresen estos jubilados activos estarán libres de impuestos, sin dejar de cobrar la totalidad de su pensión de jubilación mensual. En España, desde el pasado mes de abril, entró en vigor la nueva reglamentación que permite compatibilizar el cobro de un porcentaje de la pensión con la realización de un trabajo por cuenta propia o ajena. Sin embargo, la carga fiscal de esas percepciones y la limitación de ingresos complementarios, no hace suficientemente atractiva la oferta a muchos pensionistas. La sostenibilidad de los sistemas de pensiones exige su renovación y modernización so pena de alargar la edad del retiro a los 70 años.

