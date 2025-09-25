Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Editorial

La memoria necesaria

El documental sobre el asesinato de Gregorio Ordóñez es un revulsivo frente al riesgo de amnesia en las nuevas generaciones

Editorial DV

Editorial DV

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

El Festival de Cine de San Sebastián fue ayer el escenario del documental sobre el asesinato de Gregorio Ordóñez promovido por EL DIARIO VASCO. Al ... incluir esta obra en su programación, el Zinemaldia donostiarra realiza un gesto de profundo alcance cívico que debe servir para reivindicar la memoria y recordar la tragedia que sufrió esta ciudad y este país, provocada por quienes practicaron el terrorismo y quisieron imponer su proyecto totalitario negando la pluralidad vasca sobre la base del odio. El no reconocimiento del otro es la base de la intolerancia, tan presente en nuestros días, y ya provocó entre nosotros un intento criminal por laminar al adversario. Por eso el documental tiene hoy un gigantesco valor de presente y un extraordinario potencial de futuro para evitar el riesgo de la amnesia sobre lo que ocurrió en aquel País Vasco marcado por la sinrazón hace 30 años.

