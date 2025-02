Trump quiere realizar sus declaraciones donde no existen las normas, donde no tiene que responder incómodas preguntas

Donald Trump confunde la lejía con los medicamentos. Tampoco distingue el periodismo de las 'fake news'. Tras la polémica de la inyección de desinfectante como tratamiento contra la Covid-19, el presidente de EEUU amenazaba con dejar las ruedas de prensa. En Twitter asegura que no merece la pena porque los medios solo difunden noticias falsas. Se trata de una perversa e intencionada versión de 'mi balón, mis reglas' o 'rompo la baraja' en un país con más de 55.000 muertos por la pandemia. El peligro radica en que Trump quiere realizar sus declaraciones donde no existen las normas, donde no tiene que responder incómodas preguntas. Las redes sociales le sirven para promulgar sus barbaridades y rabietas porque los 'adultos', los medios de comunicación, son malos con él.

En España, el último CIS mezcló los medios de comunicación y los bulos en una pregunta retorcida en la que planteaba una única versión oficial sobre el coronavirus. La prensa y las mentiras solo se relacionan como enemigos naturales. Meterlas en el mismo saco abre la puerta hacia una falsa realidad. En ella, se puede aceptar como normalidad que el máximo representante de un país recomiende consumir lejía y que nadie se enfrente a la locura de sus declaraciones. En el fondo, todo es 'trumpismo', no querer dar explicaciones ni escuchar preguntas incómodas.