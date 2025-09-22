Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Josemari Alemán Amundarin

Reformar la Casa Blanca

¿Qué pasa cuando los ciudadanos ya no se ven reflejados en su patrimonio cultural? Sin ellos, no tiene sentido

Alison Posey

Doctora en Filología Hispánica y profesora universitaria de literatura, cine y cultura españolas en EE UU

Lunes, 22 de septiembre 2025, 06:43

Sobre la polémica restauración de la Virgen de la Macarena, nadie lo describió mejor que el artista y youtuber andaluz Antonio García Villarán. En un ... vídeo publicado hace unas semanas, García Villarán declaró que la fallida intervención había «sido una de las mayores cagadas que he visto en el mundillo artístico». A diferencia de la Macarena, cuyo rechazo unánime por parte de sus devotos como Villarán ha sido seguido por dimisiones, disculpas e incluso una nueva revisión, el repudio de la renovación de Donald Trump de la Casa Blanca por los estadounidenses no ha llevado a nada más que una simple pataleta.

