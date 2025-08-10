Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las 10 noticias clave de la jornada

La Semana es Grande, pero algo estrecha

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

La Semana Grande donostiarra es lo que organizas cuando no te apetece un pelo celebrar unas fiestas, pero te sientes obligado a hacerlo por algún ... tipo de compromiso que podría verbalizarse en el adolescente «es que todos lo hacen». Cuando a estas alturas del verano lo que necesitas ya es un poco de tranquilidad, la Semana Grande donostiarra acude a tu rescate con su ración de parsimonia. Este espíritu contemplativo se manifiesta ya desde 'El Cañonazo', la única apertura de fiestas que podría pasar tranquilamente por su clausura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un joven de Berrobi tras colisionar su vehículo con un autobús en Tolosa
  2. 2 Detenido un joven en San Sebastián acusado de haber agredido sexualmente a varios menores de edad
  3. 3 Jokin Altuna califica de «vergonzoso» el material de la final del Ogueta
  4. 4 El campo de Lavanda a un paso de San Sebastián: visita guiada y txakoli por 5 euros
  5. 5

    La Real Sociedad es superior pero empata en el estreno de Caleta-Car y Gonçalo Guedes
  6. 6 Programa de hoy sábado 9 en la Aste Nagusia de San Sebastián
  7. 7 La Real pone fin a la pretemporada con un empate ante el Bournemouth de Iraola
  8. 8

    «En Gipuzkoa no hay problema para celebrar actos islámicos en recintos públicos»
  9. 9

    Un incendio en un edificio de Elgoibar obliga a desalojar a una treintena de vecinos
  10. 10

    Un menor de 16 años detenido y diez identificados por los altercados de Azpeitia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Semana es Grande, pero algo estrecha