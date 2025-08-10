La Semana es Grande, pero algo estrecha

La Semana Grande donostiarra es lo que organizas cuando no te apetece un pelo celebrar unas fiestas, pero te sientes obligado a hacerlo por algún ... tipo de compromiso que podría verbalizarse en el adolescente «es que todos lo hacen». Cuando a estas alturas del verano lo que necesitas ya es un poco de tranquilidad, la Semana Grande donostiarra acude a tu rescate con su ración de parsimonia. Este espíritu contemplativo se manifiesta ya desde 'El Cañonazo', la única apertura de fiestas que podría pasar tranquilamente por su clausura.

En los insomnios del verano, la lectura del programa se erige como alternativa al tradicional recuento de ovejas. Conviene recordar que llegó a acoger incluso un concurso de ensaladas. Tras años de depuración, lo que queda ahora es una abigarrada programación que bien se podría dividir en la parte a la que algunos sectores de la población se oponen y la parte cuya existencia la mayoría de la ciudadanía ignora.

A las corridas de toros –por sadismo contra los animales–, los gigantes y cabezudos –por exceso de celo– y al 'desembarco pirata' –por impropio de «un San Sebastián»–, se suman ahora los fuegos artificiales. Su contemplación invita a preguntarse: «¿Esto no le he visto ya quinientas veces?» Se habla de sustituirlos por drones, cuando lo fetén sería simultanear el lanzamiento de los unos con el vuelo de los otros.

Fiestas inclasificables por falta de una personalidad definida, no sabes qué ponerte. El objetivo es dejar que transcurran plácidamente unos días históricamente ricos en sucesos truculentos y llegar al próximo sábado medio adormilados y acunados por la inminencia de septiembre.