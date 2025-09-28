Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

O que el planeta se busque la vida

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:18

L os recursos del planeta son finitos, pero el sistema se basa en el crecimiento infinito. La ecuación es endiablada, pero en apariencia tiene solución: ... el decrecimiento económico. Traducido: vivir con menos. El problema es que hay que invertir más en la sanidad pública. Y en educación. Y recaudar más para el sistema de pensiones. Quizás también en prevención de incendios y en recursos materiales y humanos para sofocarlos cuando ya se han producido. Y sobre todo, en investigación científica y también en la tecnología. Sin olvidar el creciente gasto en ciberseguridad. Habrá que aumentar el presupuesto de la ley de dependencia. Qué decir de la vivienda pública. Ahí están también las ayudas sociales. No hay que olvidar las becas. Ni la prevención de catástrofes naturales. Hay que invertir más en cuidados paliativos y atención pediátrica. Y aumentar las plazas de las residencias de ancianos. Hace falta más inversión en creación y difusión cultural. Por no hablar de la conservación del patrimonio. ¿Y qué tal más recursos para el combate contra el cambio climático y el impulso a las renovables?

