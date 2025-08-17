Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El alcalde le dijo al obispo...

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:03

Desde su residencia de descanso, el rey telefonea para manifestarle su solidaridad por la ola de incendios al presidente de la Comunidad Autónoma, que también ... se encuentra de vacaciones, pero perfectamente informado en tiempo real por su consejero de Medio Ambiente, por supuesto de asueto, pero en permanente contacto con su viceconsejero, que desde el lugar en el que pasa el estío habla a diario con los alcaldes afectados para que le cuenten lo que les han dicho los servicios de emergencias.

