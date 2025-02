«La despedida de Vaivén en Pasaia, nuestra casa, va a ser muy emotiva»

Elena Viñas Pasaia Lunes, 17 de febrero 2025, 20:48 | Actualizado 21:03h. Comenta Compartir

No hay marcha atrás. Vaivén Producciones pone punto final a 28 años de historia escrita sobre los escenarios. «No está siendo fácil, pero no ... nos ha quedado más remedio que cerrar cuando hemos ido viendo que los números no dan, que el barco hace agua. La situación es ya insostenible», confiesa a DV Ana Pimenta.

A juicio de la artista pasaitarra, «el mercado quiere cosas más comerciales, cabeceras de cartel, y las compañías tenemos que hacer unas inversiones muy fuertes para, en algunas ocasiones, no poder amortizarlas». Esa situación no les ha dejado más salida. «Siempre quiero mostrar nuestros trabajos en Pasaia. Es una plaza especial, es nuestra casa junto con Donostia» La despedida de Vaivén se traduce en una «pequeña» gira por tierras de Gipuzkoa y Valencia que incluye escala en Pasaia. Será este próximo domingo cuando el público pueda despedirse de un referente vasco de las artes escénicas con la función programada, a partir de las 19.00 horas, en el Auditorio Juanba Berasategi de Pasai Donibane. La última se anuncia para abril en la vecina Errenteria, localidad en la que Pimenta se inició en el mundo de la interpretación hace ya 40 años. Newsletter La representación en la bahía iba a tener lugar, en un principio, el próximo mes de septiembre, pero el cierre de la compañía ha obligado a «acelerar» las fechas. «Hemos contado con la complicidad de Beatriz Caballero, responsable de Cultura del Ayuntamiento de Pasaia. Nos dijo que podríamos traer la obra al pueblo en febrero y fue una alegría porque yo siempre quiero mostrar nuestros trabajos en Pasaia. Es una plaza especial para nosotros, es nuestra casa junto con Donostia», señala Pimenta. El montaje elegido es 'El patio de las moreras', «una preciosidad de función por el reparto, la dirección, la autoría, la puesta en escena, los temas que trata... Toda una delicia». La obra tiene como protagonista a Isabel, quien tras 20 años viviendo a muchos kilómetros de su pueblo natal, regresa a casa porque su madre cae enferma. De repente la casa, los olores, sonidos y objetos, teletransportan a Isabel a su niñez, su adolescencia, sus sueños, raíces, traumas, creencias, ilusiones, amores... «Recuerdos fantásticos, como todos los recuerdos de la niñez, que se mezclan entre lo que fue, crees que fue, te gustaría que hubiera sido y te cuentan que fue». Ana Pimenta no puede evitar emocionarse pensando en el adiós al que se enfrentan ella y sus compañeros. «La despedida de Vaivén Producciones en Pasaia, nuestra casa, va a ser muy emotiva. Tiene unos ingredientes que a nosotros nos emociona», asegura al tiempo que su voz se quiebra.

