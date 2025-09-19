El departamento de Movilidad financia actuaciones en el parking de Ciriza

El departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación de la Diputación Foral de Gipuzkoa sufragará las actuaciones de limpieza, mantenimiento y conservación del aparcamiento provisional ... habilitado junto al edificio de Casa Ciriza de Trintxerpe relativas a 2024, tal y como se recoge en el convenio firmado entre esta institución y el Ayuntamiento de Pasaia al efecto en el año 2023 y que tiene vigencia hasta noviembre de 2026.

Así lo indica a través de una nota de prensa la diputada Azahara Domínguez, quien explica en el mismo texto que este espacio de parking en superficie abierto al público está destinado a sustituir al que existía en el área de Hospitalillo, donde se está construyendo el centro de referencia en el envejecimiento Adinberri. Se trata de una parcela perteneciente a la Autoridad Portuaria de Pasaia que la Diputación dispone en concesión, siendo la encargada de su conservación en perfecto estado de uso, limpieza, higiene y ornato, durante el tiempo que dure la concesión, realizando las reparaciones ordinarias y extraordinarias que se precisen.

El departamento foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio firmó un convenio con el Ayuntamiento de Pasaia para que encomendarle las labores de mantenimiento, y en orden al mismo, tras justificar el Consistorio las tareas realizadas por su parte, se produce el abono económico.

«Es un ejemplo de la colaboración entre instituciones necesaria para garantizar soluciones prácticas a retos urbanos»«Las actuaciones dirigidas a regenerar el entorno de la bahía de Pasaia constituyen un eje prioritario y estratégico»

La regeneración, estratégica

La diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, asegura que «las actuaciones dirigidas a regenerar el entorno de la bahía de Pasaia constituyen un eje prioritario y estratégico para mi departamento, ya que nos permiten mejorar la calidad de vida y la cohesión social de la ciudadanía de Pasaia».

La responsable foral ha reiterado que su apuesta «por la regeneración medioambiental y económica» de esta zona es «firme» y asevera que mantendrá este compromiso para «dotar a los pasaitarras de más y mejores servicios que redunden en su bienestar».

«Continuaremos trabajando para recuperar espacios degradados y colaboraremos a todos los niveles y con las diferentes instituciones para seguir dando pasos en la mejora de esta zona. Si queremos construir una Gipuzkoa mejor cohesionada y, por lo tanto, más justa, es fundamental invertir en aquellos espacios que históricamente han estado más degradados», concluye Domínguez.

Por su parte, el alcalde de Pasaia, Teo Alberro, señala que «la financiación de la limpieza y mantenimiento del aparcamiento provisional junto al edificio Ciriza es un ejemplo de la colaboración interinstitucional necesaria para garantizar soluciones prácticas a los retos urbanos».

«Seguiremos trabajando para facilitar el día a día de nuestras vecinas y vecinos, con políticas que prioricen su bienestar y refuercen el derecho a un pueblo mejor organizado y más accesible para todas y todo», añade el primer edil.

Un «eje importante»

Asimismo, el regidor remarca que, en el contexto de la reciente aprobación de la ordenanza de aparcamiento por parte del equipo de Gobierno municipal de EH Bildu y Podemos, «el mantenimiento de este espacio de aparcamiento es otro eje importante para paliar esta problemática en el distrito pasaitarra de Trintxerpe.

«Sin embargo, esperamos que con la nueva normativa que estamos implementando y su consiguiente regulación de los espacios de aparcamiento, este tipo de soluciones sean complementarias de un sistema mejor organizado, que dé prioridad a las personas residentes y, a su vez, libere nuevas zonas para el esparcimiento peatonal», apostilla Alberro.