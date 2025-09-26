Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
El crucero de lujo World Traveller durante el fondeo que llevó a cabo en otoño de 2023 en la Bahía de La Concha.

Pasaia

El crucero World Traveller hace escala este sábado en el puerto de Pasaia

El buque de lujo, con más de 160 pasajeros a bordo, reanudará su viaje cinco horas más tarde rumbo a A Coruña

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:13

El crucero World Traveller perteneciente a la naviera portuguesa Mystic Cruises lleva a cabo esta misma tarde una escala en el puerto de Pasaia. ... Procedente de Burdeos, este barco de gran lujo hará su entrada en las aguas interiores de la bahía hacia las 13.00 horas para echar amarras en el muelle del Reloj, próximo a Trintxerpe. Su salida tendrá lugar, previsiblemente, a las 20.00 horas. Será entonces cuando reanude su singladura poniendo rumbo a su próximo destino: A Coruña.

