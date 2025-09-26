El crucero World Traveller hace escala este sábado en el puerto de Pasaia

El crucero World Traveller perteneciente a la naviera portuguesa Mystic Cruises lleva a cabo esta misma tarde una escala en el puerto de Pasaia. ... Procedente de Burdeos, este barco de gran lujo hará su entrada en las aguas interiores de la bahía hacia las 13.00 horas para echar amarras en el muelle del Reloj, próximo a Trintxerpe. Su salida tendrá lugar, previsiblemente, a las 20.00 horas. Será entonces cuando reanude su singladura poniendo rumbo a su próximo destino: A Coruña.

A bordo viajan un total de 162 pasajeros y 119 tripulantes de distintas nacionalidades. Durante su breve estancia en Pasaia, los viajeros tendrán la oportunidad de llevar a cabo excursiones para conocer diferentes lugares del País Vasco, así como su gastronomía.

Esta no es la primera vez que el World Traveller visita la costa guipuzcoana. En octubre de 2023 tenía previsto hacer una escala en la dársena, pero la víspera optó por cancelarla y en su lugar, fondear en la bahía de La Concha. Sus pasajeros bajaron a tierra utilizando embarcaciones auxiliares que les trasladaron al puerto donostiarra.

Con todas las comodidades

El World Traveller cuenta con 129 metros de eslora por 18 metros de manga. Por su media docena de cubiertas se reparten los 98 camarotes tipo suites.

Su interior destaca por una decoración elegante y un estilo que recuerda a un antiguo yate italiano. El pasaje puede disfrutar de todas las comodidades, ya que dispone de varios restaurantes, anfiteatro, piscina climatizada, gimnasio y un spa con sauna.

Botado en el año 2022 para sumarse a su hermano gemelo World Navigator, este buque de pasajeros da cuenta de las posibilidades de la gestión ambiental con el último sistema híbrido de propulsión y gestión de energía, maximizando la eficiencia del combustible y consumiendo tan solo una quinta parte del combustible en comparación con los sistemas convencionales de cruceros.

«Su sistema alternativo de propulsión por chorro de agua ayuda a que el barco navegue silenciosamente hasta cinco nudos sin perturbar la vida silvestre marina para encuentros cercanos incomparables», manifiestan.