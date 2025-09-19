Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los bailarines durante un ensayo de la nueva pieza ya en marcha.

Pasaia

La compañía de danza Haatik muestra ante el público 'IOI', su nuevo trabajo artístico

La pieza, que hará partícipe al público, se representa este sábado, a partir de las 12.30 horas, en la plaza de la lonja pesquera

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:13

Retomando el equipo y las temáticas de su anterior pieza, la compañía de danza Haatik está llevando adelante una nueva creación durante esta semana en ... Pasaia. El espectáculo cuenta con la colaboración de la bailarina y creadora Jone San Martín y el compositor Manu Gaigne. El estreno tendrá lugar en mayo de 2026, pero el trabajo de creación y experimentación ya está en marcha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

