La compañía de danza Haatik muestra ante el público 'IOI', su nuevo trabajo artístico

Retomando el equipo y las temáticas de su anterior pieza, la compañía de danza Haatik está llevando adelante una nueva creación durante esta semana en ... Pasaia. El espectáculo cuenta con la colaboración de la bailarina y creadora Jone San Martín y el compositor Manu Gaigne. El estreno tendrá lugar en mayo de 2026, pero el trabajo de creación y experimentación ya está en marcha.

Según informan desde Haatik, la escenógrafa Ikerne Jiménez ha desarrollado un «espectacular» dispositivo de megafonía, mientras que el diseñador de vestuario Ramón García ha trasladado a telas una ilustración de una portada de disco de los años setenta para dar vida al vestuario de los intérpretes.

«Será una pieza pensada para mostrarse en la calle, en la cercanía del público. Y eso es precisamente lo que queremos poner a prueba este sábado, el sistema de sonorización, la proximidad con los espectadores y las reacciones que cada escena puede generar», manifiestan sus responsables.

Parten del proceso de la pieza OTS. La música vasca de los años setenta y, en particular, el sello Herri Gogoa fueron un punto de partida. «Aquel trabajo nos llevó a descubrir nuevas formas de relación entre los cuerpos y permitió a los bailarines, partiendo de movimientos ya muy interiorizados, adquirir la capacidad de transformarlos», manifiesta la compañía Haatik.

Experiencia «transformadora»

Ahora trasladan esa forma de trabajo a una nueva situación: la calle, un espacio en el que la línea que separa a público e intérprete puede difuminarse hasta desaparecer, «dando lugar a una experiencia totalmente transformada y nueva».

Por ese motivo, los componentes de Haatik invitan a disfrutar de esta «hermosa» creación y, al mismo tiempo, a convertirse en parte «imprescindible» de su proceso.

La función se anuncia para este sábado, a las 12.30 horas, en la plaza de la lonja de San Pedro. Si llueve, se trasladará al Auditorio Juanba Berasategi de Donibane.