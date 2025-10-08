Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Federazioetako eta klubetako ordezkariak eta eskualdeko lau udaletako zinegotziak Elorsoro kiroldegian.

Oiartzun

Aktibatuz!, Oarsoaldea eskualdeko kirol klubetan euskara sustatzeko plana

Orain arte egindako lanen eta egitasmoaren marka aurkeztu dituzte Oiartzunen egindako agerraldi jendetsuan

Elena Viñas

Elena Viñas

Oiartzun

Asteazkena, 8 urria 2025, 20:25

Comenta

Martxoan aurkeztu zuten Oarsoaldeko udalek (Errenteria, Lezo, Oiartzun eta Pasaia) eskualdeko kirol klubetan euskara sustatzeko egitasmo berria. Geroztik, egitasmoan parte hartzea erabaki zuten zortzi klubek lanean dihardute Emun-eko teknikarien laguntzaz, lau udaletako kiroleko eta euskara alorreko teknikarien koordinaziopean. Hala jakinarazi du Oarsoaldea Garapen Agentziak prentsa ohar baten bidez.

Oarsoaldeko udalek kirol esparrua lehentasunezko alor gisa hartua dute euskararen erabilera normaltzeko bidean. Kirolaren izaera jostagarri edo ludikoak euskaraz aritzeko ohiturak errotzen lagunduko duela sinetsita daude.

Aktibatuz! egitasmoaren baitan, orain arte egindako urratsen berri eman dute egitasmoan parte hartzen ari diren eragile eta kirol talde guztiek Oiartzungo Elorsoro kiroldegian egindako agerraldian. Errenteriako Touringek eta Ereintzak, Lezoko Allerruk eta Munttarpek, Oiartzungo OKEk eta Otxek eta Pasaiako Trintxerpe KEk eta Pasaia KEk eta lau udaletako kiroleko eta euskarako ordezkari politikoek; Leire Mazizior, Mireia Kuesta, Iker Salaberria, Edorta Fernandez, Julen Rodríguez eta Laura Ré.

Haiekin batera ziren Gipuzkoako eskubaloi eta futbol federazioko arduradunak ere; Iñaki Iturrioz, Arantxa Arzak eta Manu Díaz.

Marka «berria»

Martxotik hona egindako lana azaltzeaz gainera, herrian egindako agerraldia Aktibatuz! marka «berria» jendaurrean aurkezteko ere baliatu dute.

Proiektuaren helburua izango da «kirol klub bakoitzak bere errealitatetik abiatuta eta aldi berean besteen ibilbideetatik elkar ikasiz, hizkuntza kudeaketa egokirako urratsak zehaztea eta urrats horiek martxan jartzea».

Apiriletik hasita kirol mahaia deitutako egitura sortu dute zortzi klubek. Iraila bitartean, egoera orokorraren eta klub bakoitzaren diagnostikoa egin dute elkarteek, eta orain, urritik aurrera klub bakoitzaren plana landuko dute Emun-eko aholkularitza teknikoarekin. Prozesuan, udaletako kirol eta euskara sailek eta aipatu kiroletako Gipuzkoako federazioek hartu dute parte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  3. 3

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  4. 4 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  5. 5

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  6. 6 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  7. 7 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  8. 8

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  9. 9 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  10. 10 Tasa de absentismo por incapacidad temporal en la red guipuzcoana de Osakidetza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aktibatuz!, Oarsoaldea eskualdeko kirol klubetan euskara sustatzeko plana

Aktibatuz!, Oarsoaldea eskualdeko kirol klubetan euskara sustatzeko plana