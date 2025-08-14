Los vecinos del barrio de Gaintxurizketa celebran desde este viernes las fiestas de San Roke

LezoLos vecinos del barrio de Gaintxurizketa celebran desde este viernes las fiestas de San Roke
Los festejo se prolongarán hasta la madrugada del domingo
Lezo
Jueves, 14 de agosto 2025, 20:46
Todo está ya listo para que el barrio de Gaintxurizketa celebre desde este viernes las fiestas de San Roke. Sus vecinos, que las recuperaron ... hace doce meses tras varios años sin organizarlas, han preparado un amplio programa de actos que vivirá su pistoletazo de salida a las 19.00 horas.
Será entonces cuando tenga lugar el chupinazo y la salida de cabezudos. A continuación, se llevarán a cabo un campeonato infantil de toca y una cena autogestionada. La velada concluirá con un campeonato de truk que contempla varios premios para los primeros clasificados.
Los festejos se prolongarán hasta la madrugada del sábado al domingo. Los lezoarras tendrán la oportunidad de disfrutar de diferentes propuestas. Para empezar, durante la mañana del sábado podrán asistir a un campeonato de toca, una exhibición de deporte rural con aizkolaris y harrijasotzailes y el desafío entre vecinos.
Tras la comida prevista en Antxillastegi, habrá bingo musicalizado, juegos en familias, chocolatada con cabezudos, un sorteo, bailes, el toro de fuego y la actuación de un DJ.
