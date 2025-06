El PSE-EE lamenta que Lezo esté perdiendo «una valiosa oportunidad de avanzar»

Elena Viñas Lezo Lunes, 2 de junio 2025, 20:38 | Actualizado 20:48h. Comenta Compartir

El grupo municipal socialista critica la gestión que está llevando a cabo el Gobierno de EH Bildu al frente del Ayuntamiento, asegurando que Lezo « ... está estancado, sin avances significativos, lo que podría derivar en cuatro años perdidos si no se produce un cambio de rumbo». El portavoz socialista, Joxean Sánchez, asegura que estos dos años de legislatura hay que calificarlos como «malos o insuficientes, con un pueblo que no tira y un Gobierno que no empuja».

Por este motivo, el PSE-EE realiza un balance «crítico» de la gestión de EH Bildu «marcada por el declive de los servicios públicos, por una baja ejecución de las inversiones previstas y por la ausencia de proyectos tractores que ilusionen a la ciudadanía». En definitiva, «falta de ambición, inacción y ausencia de proyectos transformadores para el municipio». Los socialistas recuerdan que el acceso a una vivienda digna sigue siendo una de las principales preocupaciones de los lezoarras. Conscientes de esta realidad, el impulso socialista ha sido «clave» para que el Ayuntamiento haya dado un paso decisivo: enviar al Gobierno Vasco toda la documentación necesaria para que el municipio sea declarado como zona tensionada. Asegura que «a pesar de la presión fiscal, de tener un presupuesto holgado y de una deuda cero heredada por el anterior gobierno, EH Bildu no ha sabido aprovechar las buenas condiciones que tiene el Ayuntamiento para impulsar cambios reales y satisfacer las demandas de la ciudadanía». Añade que apenas ha materializado los compromisos adquiridos al inicio de la legislatura pese a presentar un programa de gobierno con medidas poco ambiciosas e inconcretas. «Se ha limitado a estirar la herencia recibida de los anteriores equipos de Gobierno -señala Sánchez- sin abordar demandas ciudadanas o necesidades urgentes del municipio». Un claro ejemplo es la rehabilitación de las instalaciones del polideportivo, las mejoras de mantenimiento en los barrios como Altamira y San Pedro-Pysbe, la calle Auñamendi y los polígonos industriales, la regeneración de Altamiragain, el cumplimiento de la Agenda Lezo 2030 o los nuevos espacios de estacionamiento y mejoras en la accesibilidad. Además de todo esto, los socialistas denuncian que tampoco se ha logrado atraer financiación de otras instituciones más allá de la comprometida en anterior legislatura. En este sentido, el PSE-EE agradece a los departamentos de Sostenibilidad y Movilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa que hayan mantenido los compromisos adquiridos, lo que ha permitido finalizar el bidegorri de Lezo-Donibane y realizar mejoras en las piscinas municipales. El PSE-EE lamenta que Lezo «esté perdiendo una valiosa oportunidad de avanzar y modernizarse», y advierte que, si no hay un cambio de rumbo, «la legislatura será recordada como cuatro años perdidos para el municipio y sus vecinos». A pesar de la mayoría absoluta de EH Bildu, el grupo municipal socialista mantiene una oposición «responsable y constructiva». Prueba de ello son propuestas como la moción para que Lezo sea declarada zona tensionada por los elevados precios del mercado de alquiler. «Con miras al futuro, los socialistas de Lezo seguiremos trabajando para que sean una realidad proyectos como el edificio multiusos en el ámbito de Arratoki, la compra de suelo para el desarrollo de nuevas promociones de VPO y la recuperación de las ayudas al alquiler o el incremento de las partidas destinadas a los colectivos más vulnerables», concluye Sánchez.

