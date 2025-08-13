Mikela Eizagirrek 100 urte bete ditu

LezoMikela Eizagirrek 100 urte bete ditu
Asteazkena, 13 abuztua 2025, 20:24
100 urte bete ditu aste honetan Mikela Eizagirre Zubiarrain lezoarrak. Duela mende bat jaio zen Goiatz herrian, baina haurra zela etorri zen herrira bizitzera. Ospakizunean, Mikel Arruti alkatea eta Miren Ormazabal zinegotzia goizean berarekin elkartu dira, zoriondu eta lore-sorta oparitzeko. Topaketan Eizagirrek bere bizipenak kontatu zituen. Egurra saltzen aritu zen urte askotan Jaizkibel mendira igo eta bertan egurra bildu ondoren, zakuak bete eta herrira jaisten zen lezoarrei saltzeko. Sasoi eta kemen handiko emakumea dela ikusi zuten herriko agintariek.
