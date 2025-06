«Hemos logrado hacer piña con los grandes festivales de teatro de calle»

Entró a trabajar en el Ayuntamiento de Lezo en 1989. El lunes será su último día de trabajo. Xanti Val, responsable municipal del Departamento de ... Cultura, se jubila. La noticia ha dado lugar a multitud de mensajes de quienes valoran su trabajo y no han dudado en dedicarle unas palabras de agradecimiento. «Algunas personas incluso me han hecho llorar», confiesa.

–¿Cuántos años lleva trabajando en el Ayuntamiento?

–Entré en 1989 y en 1991 cogí una excedencia hasta 1996. Al principio, trabajé como dinamizador de euskera e hice el primer plan de normalización lingüística del Ayuntamiento. Entonces, todo era muy incipiente.

–¿Cuándo pasó a Cultura?

–Al poco tiempo de regresar, hubo una reestructuración en el Ayuntamiento y pasé poco a poco a Cultura hasta estar plenamente integrado en este departamento.

–De eso hace casi 30 años. ¿Se podría decir que es el responsable de la evolución que ha vivido la agenda cultural de Lezo?

–No me quiero arrogar mucho, pero ten en cuenta que el Auditorio Gezala es de 2003 y que yo fui una de las personas que insistió mucho en la necesidad de que Lezo tuviera un espacio escénico. Teníamos una escuela de música, pero con muchas limitaciones para sus actuaciones. Y qué decir del resto, que aún no existía...

–Así que la entrada en escena de Gezala fue clave...

–A partir de su inauguración en 2003, ha habido bastantes fases. Entre ellas, la gran crisis de 2008, que dejó la programación temblando. No volvimos a recuperarla con funciones hasta 2017. En esos años todo fueron recortes y cuando estos llegan, uno de los grandes damnificados es la cultura.

–¿De qué otros momentos buenos ha sido testigo o 'culpable' en estos años?

–En el balance que acabo de hacer desde 2018 hasta 2024 para el Ayuntamiento recojo los 480 eventos que hemos programado desde el Departamento de Cultura en Gezala. Además, hemos pasado de tener un aforo del 54% a rozar el 90%. Al mismo tiempo hay algo de lo que me siento orgulloso: al inicio de esta legislatura, se hizo una encuesta de satisfacción de los lezoarras y lo más valorado fue la programación cultural del Ayuntamiento. Tengo la suerte de que existe un reconocimiento implícito en lo que hago.

–Lo que también es una realidad es el impulso que ha dado tanto al teatro como a la danza.

–Sí. La música tiene su circuito, pero la danza y el teatro, no. Por eso he intentado sacar la danza a la calle y en las fiestas del pueblo, los domingos, he programado danza contemporánea. Parece algo difícil de entender y las cifras alertan de que está en riesgo de desaparecer.

–¿Y cómo trata de salvarla?

–Sacándola del marco estrecho de Gezala y llevándola a la calle para que la gente vea que es algo vivo y perfectamente asumible. No hay que ser un experto para entenderla y ver algo que emocione. No todo te tiene que maravillar, pero sí hacerte reflexionar. Con el teatro busco eso. Una obra puede ser capaz de trasladarnos a una situación concreta, como la violencia de género o los desahucios, y hacerlo mejor que una pancarta o un artículo de prensa. Te hace sentir la angustia de los personajes. El teatro tiene la virtualidad de darnos vida, de hacernos reflexionar.

–¿Qué destacaría del legado que deja a los lezoarras?

–Evidentemente, Gezala es una parte de todo lo que se hace, pero también hay actos programados en fiestas. En el balance que he hecho de 2018 a 2024 he sumado 737 eventos. Son muchos eventos. Quizás me quedo con el orgullo de decir que hemos creado en estos últimos años programas nuevos que son muy importantes y muy necesarios. Hace unos años, con la pandemia, creé el 'Kilómetro Lezo', que consiste en sacar las artes escénicas a la calle. Actualmente, este festival está ya consolidado y afronta su sexto año. Hemos conseguido hacer piña con los grandes festivales de teatro de calle. Formamos un grupo común llamado Open Kale, en el que se incluyen los grandes festivales de Euskadi, como el de Bilbao, Vitoria, Leioa, Arrigorriaga... Al mismo tiempo, hay otras cosas que necesitan adquirir valor en la vida cultural del pueblo.

–Cuénteme cuáles...

–Estoy orgulloso del festival de poesía, que celebrará este año su quinta edición. La poesía es la gran olvidada de la literatura. Hemos traído a Lezo a premios nacionales y grandes nombres. También estoy orgulloso de la creación del concurso de textos de teatro breves, que luego son representados por grandes actores y directores de la escena vasca. Trabajamos con grandes nombres que ponen a Lezo en el mapa de la escena vasca. Además, el año pasado creamos un festival de teatro amateur, al que en 2025 vamos a dar continuidad.

–¿Qué hará a partir del lunes?

–Tengo muchos planes. Seguiré vinculado al mundo de la cultura. Ahora mismo estoy sobrepasado con todos los mensajes que recibo de gente que se ha enterado que me jubilo.