Anakrusa toma Gurutze Santuaren plaza con 'Kalma'

Los integrantes de Anakrusa Dantza Teatro Taldea de Pasaia visitan hoy Lezo dispuestos a hacer disfrutar al público con 'Kalma', un espectáculo que «ensalza las ... hermosas relaciones que surgen entre la gente a través de la danza y la celebración». Así lo definen sus creadores, quienes hacen hincapié en la importancia de generar sinergias y una puesta en escena inclusiva, que refleja la diversidad local.

La representación tendrá lugar, a partir de las 13.00 horas, en Gurutze Santuaren Plaza. El corazón del casco antiguo se convierte, de este modo, en un escenario accesible a lezoarras de todas las edades, quienes tendrán la oportunidad de acercarse al mundo de la danza. La entrada es libre y gratuita.

«¿Qué seremos? ¿Deberíamos saber qué fueron? Somos memoria... Somos lo que recordamos. ¿De dónde, dónde y a dónde? Amona, y vosotras, ¿cómo hacíais?». El espectáculo plantea estas preguntas y aspira a hallar las respuestas entre los asistentes, protagonistas y espectadores.

Noemí Viana dirige esta propuesta de danza contemporánea y teatro dirigida a todos los públicos, cuya duración es de 50 minutos.

La función se incluye dentro de la programación 'Antzerki Ametsetan', el encuentro de grupos de teatro amateur que se celebra en Lezo a lo largo de este mes de octubre.