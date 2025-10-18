Tres meses de mantenimiento

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:07 Comenta Compartir

La próxima semana el Ayuntamiento iniciará los trabajos de reparación y mantenimiento del ascensor urbano de la calle Parke, en concreto, los del primer tramo, el que sube de la calle Parke a la calle Urdaburu. La previsión es que las obras duren tres meses. En este sentido, el Ayuntamiento asegura que «en algunas fases el ascensor y la pasarela deberán cerrarse». Los trabajos a realizarse tienen que ver con la limpieza general y saneamiento. Además, se trarará la corrosión de los elementos metálicos que componen la pasarela. Por su parte también se hará un tratamiento del pavimento, incluyendo la impermeabilización de la superficie, para evitar los daños que causan las filtraciones de las aguas.