El Touring recibe al Zamudio con el reto de sumar otra victoria en casa

Dos victorias consecutivas no son fáciles de obtener, pero el Touring debe intentarlo. Motivos hay para creer que el equipo podrá vencer esta tarde ... al Zamudio. El choque tendrá lugar en el Estadio de Fanderia a las 16.30 horas. Una cita a la que la afición rojilla llegará con aquel buen sabor de boca que dejó el equipo ante la Real Sociedad C.

En dicho partido, el conjunto dirigido por Carlos García demostró ser capaz de jugar a un fútbol directo. Las ocasiones se sucedieron y finalmente un gol de Iriondo dio la victoria a los rojillos. Tres puntos balsámicos que marcan el camino a seguir. No obstante el rival que hoy toca enfrentar es diferente al del filial txuri-urdin.

«El Zamudio es un muy buen equipo que cuenta con jugadores de gran talento», asegura Carlos García. «Tienen futbolistas que han llegado a estar en Primera RFEF, algo que demuestra el nivel que pueden llegar a tener». A pesar de ello, el Touring no debe acudir al duelo con eso en mente, pues ya demostró en el duelo ante el Portugalete, un equipo con una gran plantilla, que es capaz de competir.

«Tienen futbolistas que han llegado a estar en Primera RFEF, algo que demuestra el nivel que pueden llegar a tener»

Para ello, será fundamental ir fuerte a los choques, disputar los balones como se hace en la categoría y sobre todo aprovechar las oportunidades de gol que se puedan tener. Una asignatura que en algunos tramos de los partidos se le atraganta al equipo. Muchos recordarán las ocasiones falladas ante la Real Sociedad C en casa. Y aunque esto pueda costar puntos, es algo que no le quita el sueño a García. «Tenemos un buen juego, y las ocasiones comenzarán a entrar, estoy seguro de ello», afirma convencido.

No obstante, matiza que «los chavales tienen que estar con la puntería fina, porque en esta competición el que perdona lo suele tener muy complicado».

En cuanto a los puntos obtenidos por ambas escuadras, da la sensación de que no se puede llegar a un partido de manera más igualada. Tanto Touring como Zamudio han sumado hasta ahora ocho puntos.

El conjunto vizcaíno se encuentra una posición por debajo pues ha recibido ocho goles mientras que ha sido capaz de convertir nueve. En esta línea, los rojillos tan solo han recibido tres goles en lo que va de temporada, un dato que muestra la mejoría en defensa. En ataque, no obstante, los rojillos han anotado cuatro goles menos que el Zamudio, por lo que el partido se muestra completamente abierto.