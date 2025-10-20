El Touring duerme en los puestos de play-off tras su gran triunfo en casa

M. S. errenteria. Lunes, 20 de octubre 2025, 20:35 Comenta Compartir

El Touring duerme en los puestos de play-off tras su fantástica victoria en casa ante el Zamudio por dos goles a uno. Tres puntos que ubican a los rojillos quintos con once puntos y la ilusión de ver que el trabajo está dando sus frutos.

Todo ello tras un partido en el que el conjunto galletero tuvo que apretar los dientes a pesar de haber tenido una ventaja de dos goles y un penalti a favor. No obstante, se volvió a demostrar que el que perdona en esta liga lo paga.

El choque comenzó con un equipo valiente y con ganas de jugar. Así se demostró en los primeros minutos, donde los de Carlos García tuvieron las mejores ocasiones. Así pues, y tras un córner que se marchó hasta el segundo palo, Adur cogió el balón para poner un bonito centro a media altura que remató De Alba para adelantar al conjunto galletero. Era el minuto 18, todo parecía que iba a ir bien.

El Zamudio apretó, y aunque el dominio fue rojillo, una mala acción detrás de Arteaga dejó solo contra el portero a Ortega para poner el empate. Por fortuna, el disparo se marchó desviado. Una ocasión con la que se cerró la primera mitad. Tras el paso por vestuarios, los pupilos de García hicieron lo que todos quieren tras un descanso, salir y anotar gol.

Corría el minuto 48 cuando Ortiz anotó un precioso tanto de vaselina que daba tranquilidad a la grada. No duraría mucho. Y es que en el minuto 54, que fue objeto de penalti se dispuso a poner el definitivo tres a cero, pero su golpeo se marchó fuera.

Tras ello, fue el momento de sufrir. Tan solo seis minutos más tarde Sánchez puso el primero a los vizcaínos, y la grada comenzó a ver cómo la tranquilidad del posible tres a cero pasaba a la incertidumbre. Así fue el resto del encuentro, en el que las ocasiones más claras fueron de los visitantes.

El Touring, que contaba con jugadores más pequeños tuvo que luchar los duelos ante rivales más veteranos y con más cuerpo. No obstante, ninguno de los rojillos rehuyó de la lucha. Tanto es así que incluso hubo ocasiones para anotar el tercero, pero Ortiz, tras regatear de manera formidable al portero no pudo encontrar la portería.

Con esa oportunidad se levantó el cartel del añadido, en el que se vieron seis minutos, algo que no gustó al público. Finalmente, fueron más. Y es que el Touring tiró de oficio. Los jóvenes se vistieron de veteranos y jugaron con el reloj, regalando a su afición tres puntos muy sufridos.

De este modo, y tras dormir en play-off, el Touring se medirá en la próxima jornada al Aretxabaleta, actual líder, a domicilio.