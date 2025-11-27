Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El proyecto de Ekiherri continúa creciendo.

Errenteria

Ekiherri organizará una charla sobre la importancia de la elección de empresa

El encuentro se llevará a cabo el 2 de diciembre a las 19.00h y contará con la presencia de Luz Romero

Martin Sansinenea

errenteria.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:43

Ekiherri ofrecerá el 2 de diciembre una charla titulada 'La importancia de la elección de la empresa para consumir y sus consecuencias'. El encuentro, que tendrá lugar a las 19.00 horas en la tercera planta de Torrekua, será una acción más de la comunidad energética errenteriarra tratando de crear conciencia.

«A la hora de decidir la empresa de consumo, elegir sólo la 'más barata', tiene consecuencias a nivel ecológico y en las personas», aseguran desde Ekiherri. Quizás esas consecuencias en principio no sean para uno o su casa, «pero puede que lo sean para la gente cercana. mi comunidad o mi pueblo, o a un nivel más global, para otro lugar del mundo».

Por ello, y vista la importancia que tiene la empresa con la que hacemos el consumo eléctrico o de otro tipo y sus consecuencias, la comunidad energética Ekiherri ha organizado una charla con Luz Romero como invitada. De este modo, Romero ofrecerá su testimonio de lo que ocurre en Latinoamérica con las grandes empresas transnacionales, en concreto, nos hablará sobre su impacto en las mujeres colombianas.

En este aspecto, Romero es una abogada y activista ecofeminista colombiana. Defensora de los derechos humanos, con una visión de los derechos de las mujeres y de la defensa y el acceso a la tierra. Asimismo, en la segunda parte de la charla intervendrá Goiener para aportar alternativas de consumo.

Un encuentro que llega después de que Ekiherri haya conseguido un hito en su historia. Y es que en su objetivo de construir una soberanía energética, Ekiherri celebró el pasado mes de octubre la puesta en marcha de su primera instalación fotovoltaica que se ubica en el tejado del colegio de Egiluze. Dicho proyecto, ofrece una potencia de125Kwp para que ya se encuentre disponible para los cerca de 140 socios de Ekiherri.

