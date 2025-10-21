La Diputación visita Errenteria para «conocer los retos y proyectos de la localidad» Eider Mendoza, diputada general, ha compartido una reunión con la alcaldesa Aizpea Otaegi en la que se han tratado posibles colaboraciones

El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa se ha reunido este martes por la mañana en Errenteria, en el marco de las sesiones itinerantes que se están celebrando en esta legislatura. Antes de la celebración del Consejo, Eider Mendoza y Aizpea Otaegi, alcaldesa de Errenteria, han celebrado un encuentro de trabajo para conocer de primera mano los principales desafíos y proyectos que se vienen trabajando en la ciudad. De este modo, la Diputación ha podido conocer de primera mano las necesidades, retos y proyectos del municipio.

De este modo, los diputados forales, con la diputada general a la cabeza, han celebrado su encuentro semanal y, además de aprobar una serie de medidas y decisiones relacionadas con el conjunto del territorio, han podido conocer de cerca la labor del laboratorio de innovación lingüística Badalab y de Lekuona Fabrika

Tras el Consejo de Gobierno celebrado en Badalab, los diputados forales, junto con la primera edil, han podido conocer las instalaciones y el proyecto cultural de Lekuona Fabrika, uno de los núcleos culturales más importantes de la villa galletera.

Trabajo conjunto

Como ha reconocido Mendoza, el objetivo de estos encuentros «es conocer y compartir los proyectos y estrategias del territorio y de la ciudad, así como recoger las inquietudes y las aportaciones de la ciudadanía». Asimismo, ha destacado que «estamos trabajando de forma abierta en toda Gipuzkoa, manteniendo encuentros con el mayor número de municipios, barrios, empresas y agentes. Errenteria es uno de los núcleos de iniciativa económica, social y cultural clave del territorio, por lo que este encuentro nos permite avanzar en la colaboración con el ayuntamiento, para profundizar en los proyectos que compartimos».

Por su parte, la alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, ha agradecido a los representantes de la Diputación de Gipuzkoa la oportunidad de acercarse a Errenteria y compartir sus planes, retos y proyectos de futuro. «La cooperación institucional es fundamental para poder responder con éxito a los grandes retos que tenemos ante nosotras», ha señalado.

En la reunión, celebrada por la mañana, se han analizado las posibilidades de colaboración entre el Ayuntamiento de Errenteria y la Diputación Foral de Gipuzkoa y, tras el encuentro, la alcaldesa ha mostrado su satisfacción porque «hemos abordado temas estratégicos para nuestro municipio y esperamos que pronto se puedan convertir los planes en realidad».