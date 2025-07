Dani Novas y el Kerala firman la foto ganadora de 'Euskararen paparazziak'

El errenteriarra Dani Novas ha sido el autor de la foto ganadora de la séptima edición del concurso fotográfico Euskararen Paparazziak, organizado por la ... Comisión de Euskera de Oarsoaldea

Se trata de una fotografía captada en el bar Kerala en la que se ve cómo las hermanas Leti y Txelo Clavel aparecen a cada lado de la barra mientras se lee un cartel en el que aparece la frase 'Euskaraz eskatu iezadazu' (pídeme en euskera). La fotografía invita de una forma fresca y lúdica a pronunciar la primera palabra siempre y en cualquier lugar en euskera, razón principal por la que ha sido galardonada con el premio.

«La idea de la foto es muy sencilla», destaca el autor. «Para mí lo importante es que, sobre todo las personas a las que quizás nos cuesta más desenvolvernos en euskera demos el primer paso para hablar en ese idioma». En este sentido considera «que precisamente en el mundo hostelero esto es más sencillo. No cuesta mucho entrar a un bar y pedir 'ebaki bat' (un cortado)», asegura. Un primer paso «que creo que es fundamental para poder hablar algo en euskera, aunque luego no sea la lengua que más se use por no hablarlo de manera fluida».

En cuanto al premio, Novas reconoce estar «satisfecho». Y es que como recuerda, «ya gané este premio hace dos ediciones, y volver a ganarlo, además con un establecimiento como el Kerala como protagonista siempre es bonito». Con el impulso de un nuevo reconocimiento, Novas ya se prepara para una nueva edición. «Creo que después de haber participado en varias ocasiones voy a volver a hacerlo, porque considero que es una iniciativa que es beneficiosa para el pueblo».

La victoria en el certamen le reportará un bono de 150 euros para gastar en comercios de Oarsoaldea entre el día 11 y el 31 de agosto. Las fotografías están disponibles en la web oarsoarrak.eus.