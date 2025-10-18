Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errenteria

Asteklima continúa con su amplia programación la próxima semana

Martin Sansinenea

errenteria.

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:07

Errenteria está sumada en la Asteklima, que continuará mañana su programación con la proyección de la película 'Wall-E', que podrá verse a partir de las 19.00 horas en la Sala 2 de Niessen Zinemak. Las entradas pueden ser adquiridas en la web de sarrerak.errenteria.eus.

Por su parte, el martes tendrá lugar el taller '¡Puedes ahorrar energía en tu vivienda sin perder confort!''. Será a partir de las 18.30 horas en Xenpelar Etxea. El objetivo de este taller es ofrecer a la ciudadanía recomendaciones para ahorrar energía y dinero, haciendo un uso eficiente de la energía sin perder comodidad en nuestras casas. Del mismo modo, el jueves a la misma hora, pero en la Sala Reina podrá disfrutarse del taller 'Descubre cuál es el sistema de calefacción más adecuado para tu vivienda'. En este espacio se buscará que la ciudadanía adquiera los criterios básicos necesarios sobre los diferentes sistemas de calefacción.

Ambas actividades están enmarcadas en el programa Energia Argitu del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Para apuntarse habrá que escribir a energiabulegoa@gipuzkoa.eus o llamar al número de teléfono 628 532 303.

