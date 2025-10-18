«Hay que ampliar el parque de vivienda»

Representantes del PSE-EE de Errenteria, encabezados por el portavoz del grupo municipal socialista, Isaac Palencia, y la concejal Almudena de la Torre, se ... reunieron con el consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, para analizar la situación actual de la vivienda en el municipio y compartir propuestas que permitan avanzar en soluciones concretas para los vecinos de Errenteria.

Durante el encuentro, el PSE-EE trasladó al departamento de Vivienda la necesidad de culminar una «solución definitiva» al problema de las familias residentes en el paseo Arramendi, que desde hace tres años viven con incertidumbre respecto al futuro de sus viviendas.

La reunión sirvió también para analizar la situación general de la vivienda en Errenteria, que continúa siendo «dramática» debido al alto coste del alquiler y la escasa oferta de vivienda disponible en el municipio. En este contexto, el PSE-EE planteó la necesidad de ampliar el parque de vivienda protegida y de impulsar nuevos desarrollos urbanísticos que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía.

El PSE-EE propone la construcción de vivienda protegida en los terrenos de las antiguas cocheras, que ahora están en desuso

Todo ello después de que el pasado nueve de octubre Errenteria contase con el índice de precios de referencia. Una herramienta con la que el Ayuntamiento ya cuenta para poder bajar los precios de la vivienda. En esta línea, aunque de momento no se noten grandes cambios, lo que trasladan algunas agencias inmobiliarias es que hay menos compra por parte de inversores.

A pesar de dicha noticia, los socialistas ven «necesarias» más medidas. Entre las propuestas trasladadas al consejero, el PSE-EE destacó la construcción de vivienda protegida en los terrenos de las antiguas cocheras, actualmente en desuso, una actuación que permitiría revitalizar esta zona y ofrecer nuevas oportunidades de acceso a la vivienda. Asimismo, se analizaron otras áreas del municipio que podrían destinarse a la construcción de vivienda protegida en el futuro, con el fin de avanzar hacia una estrategia municipal que combine planificación urbana, sostenibilidad y accesibilidad.

Tras la reunión, Palencia quiso agradecer a Denis Itxaso «su compromiso con Errenteria y el impulso que está dando a las políticas de vivienda. Es fundamental aumentar la oferta de vivienda protegida en nuestro municipio, y para ello la implicación directa del Gobierno Vasco es clave para sacar adelante proyectos que mejoren la vida de nuestros vecinos».