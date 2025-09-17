SEAT Históricos a conquistar el RallyeClassic Africa

Tres décadas después de su primera incursión africana, SEAT Históricos regresa al desierto con una propuesta tan atrevida como simbólica: disputar el RallyClassics África 2025 ... con el legendario SEAT Toledo Marathon y tres SEAT Ateca TDi 150 CV prácticamente de serie. Un regreso que llega en la edición más internacional y concurrida del rally: 42 equipos de 10 países y 3 continentes medirán fuerzas en Marruecos, consolidando a esta cita como un referente para quienes sueñan con el Dakar Classic o la África Eco Race, pruebas de referencia de los raids africanos en la actualidad. La edición 2025 mantiene su estructura deportiva en torno a cinco etapas y alrededor de 1.000 km de recorrido, de los cuales unos 700 corresponden a sectores de regularidad y navegación. La carrera se realiza entre Erfoud y las dunas de Merzouga con diferentes bucles bien diseñados por la organización. Los equipos se enfrentarán a pistas rápidas, oueds y grandes cordones de arena, con una jornada maratón que incluye pernoctar en un vivac en haimas en pleno desierto.

