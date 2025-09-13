Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Robo de coches P.F.

Cuidado en estas provincias: Se roban el doble de coches

N. S.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 09:00

El robo de vehículos en España continúa siendo un desafío relevante en el primer semestre de 2025, con 15.596 sustracciones registradas, según los datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior. Aunque la cifra refleja un descenso del 4% respecto al mismo periodo de 2024, la magnitud del fenómeno evidencia que sigue siendo una problemática de gran impacto.

Las provincias de Madrid y Barcelona han concentrado, una vez más, la mayor parte de los vehículos robados, según LoJack, empresa especializada en la recuperación de vehículos robados. Entre ambas suman el 40% de las unidades sustraídas, con 3.328 y 3.335 incidencias registradas, respectivamente. Mientras que en la capital española los robos se redujeron un 7,3%, en la Ciudad Condal se incrementaron un 0,4%.

Más allá de esta constante asociada a los territorios más poblados, los datos oficiales reflejan realidades y variaciones que invitan a extremar la atención por parte de los propietarios y de las autoridades locales y nacionales.

La provincia donde se ha registrado la mayor variación al alza respecto al año anterior es Álava, que ha pasado de 25 a 49 vehículos robados (+96%), seguida por Cáceres (+44,4%), Burgos (+40%) y La Rioja (+36,4%). También se observan incrementos relevantes en Huesca (+31,6%) y Navarra (+29,2%), así como en las provincias andaluzas de Sevilla (+15,6%) y Granada (+15,8%). En el capítulo de descensos, destacan Ávila (-68,4%), Zamora (-53,3%) y Teruel (-50%).

Por Comunidades Autónomas, sobresale la incidencia de Cataluña, con 4.105 sustracciones, seguida de Madrid y Andalucía, con 3.328 y 2.930, respectivamente. En cuanto a incrementos, destacan La Rioja (+36,4%), Navarra (+29,2%) y País Vasco (+14,3%). Por el contrario, se han registrado disminuciones notorias en Cantabria (-38%), Melilla (-28,6%) y en Baleares y Castilla y León (ambas con -15,1%).

En municipios de más de 20.000 habitantes, se ha producido un aumento significativo en Dos Hermanas (Sevilla), que pasa de 23 a 83 unidades (+260,9%); en Algemesí (Comunidad Valenciana), de 3 a 31 (+933,3%); y en Talavera de la Reina (Toledo), de 8 a 35 (+337,5%).

«Las cifras de robos de vehículos siguen siendo muy alarmantes en el primer semestre de 2025. Hablamos de más de 15.000 unidades sustraídas a sus legítimos propietarios, una tendencia que podría llevarnos a superar de nuevo las 30.000 al cierre del año«, explica José Ignacio Rubio, director general de LoJack Iberia.

«Ante esta situación, analizamos en detalle las zonas de mayor incidencia y reforzamos la colaboración con fabricantes y socios para optimizar nuestras herramientas y tecnología de rastreo. El objetivo es claro: ayudar a nuestros clientes y colaboradores a evitar pérdidas económicas y la inactividad que, en muchos casos, afecta directamente a sus herramientas de trabajo, en el caso de renting, coches de alquiler, empresas, autónomos…», añade.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  3. 3 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  4. 4 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  7. 7 Xabi Alonso: «¿Con quién va mi padre mañana en Anoeta? Espero que con nosotros»
  8. 8

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  9. 9

    Tres bloques de 75 viviendas de alquiler de Gros serán reformados para dar lugar a nuevos pisos
  10. 10

    El Juzgado avala la compra de Balenciaga por Abu Dhabi Ports y Premier Marine y evita su cierre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cuidado en estas provincias: Se roban el doble de coches

Cuidado en estas provincias: Se roban el doble de coches