Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Nueva gama Lexus RZ 2026, a la venta en febrero

Andrés Viedma

Andrés Viedma

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

Lexus completa la gama de RZ 2026, con dos nuevas motorizaciones: el RZ 500e y el RZ 550e F SPORT, que incorpora el eficiente sistema ... de tracción total inteligente Lexus DIRECT4. Es el primer modelo en incorporar la nueva tecnología Lexus Steer by Wire, el sistema de dirección por cable que permite establecer una mayor interconexión entre el coche y conductor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  2. 2

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  3. 3

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  4. 4 Álvaro Odriozola, al borde de las lágrimas: «He estado en el infierno»
  5. 5

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  6. 6 Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta
  7. 7

    Cerca de 300 niños ingresan al año en la UCI pediátrica del Hospital Donostia
  8. 8

    Cuando la herencia no descansa en paz
  9. 9

    Blanca Suárez: «No guardo secretos, pero hay una parte de mí que pocos conocen»
  10. 10

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Nueva gama Lexus RZ 2026, a la venta en febrero

Nueva gama Lexus RZ 2026, a la venta en febrero