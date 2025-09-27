Nueva gama Lexus RZ 2026, a la venta en febrero

Lexus completa la gama de RZ 2026, con dos nuevas motorizaciones: el RZ 500e y el RZ 550e F SPORT, que incorpora el eficiente sistema ... de tracción total inteligente Lexus DIRECT4. Es el primer modelo en incorporar la nueva tecnología Lexus Steer by Wire, el sistema de dirección por cable que permite establecer una mayor interconexión entre el coche y conductor.

Incorpora un nuevo volante tipo jet que prescinde de las partes superior e inferior del aro tradicional del volante, con una zona inferior achatada y zonas para posicionar los pulgares a izquierda y derecha.

El nuevo RZ con tracción total, cuenta con tres nuevos acabados: e-Executive, e-Luxury y F SPORT.

Esta nueva gama RZ 2026 estará disponible a partir del mes de febrero 2026 en España en todos los Centros Autorizados Lexus de Península y Baleares a partir de 52.000€.

La innovación continua que Lexus introduce en la tecnología eléctrica queda plasmada en esta nueva gama RZ 2026. Como novedades importantes destacan la evolución del sistema de tracción total Lexus DIRECT4, el exhaustivo ajuste realizado por los expertos Takumi en materia de suspensiones y en un aumento en la rigidez de su carrocería. Además, cuenta con importantes medidas de reducción del ruido y las vibraciones en puntos estratégicos del vehículo para dar lugar a un entorno más refinado y relajado dentro del habitáculo.