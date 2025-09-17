Otra «joya» en la colección de Land Rover
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00
Land Rover Classic ha anunciado su nueva joya para coleccionistas y entusiastas: el Classic Defender V8 Churchill Edition, una edición limitada de tan solo diez ... unidades que rinde homenaje al mítico Series I «UKE 80» de 1954, vehículo personal de Sir Winston Churchill. Un modelo exclusivo creado bajo el programa Works Bespoke, que combina la autenticidad histórica con la ingeniería y el lujo contemporáneos.
El Churchill Edition nace a partir de una idea de Emil Frey, concesionario y custodio del Series I original de Churchill, actualmente expuesto en el Museo de Clásicos de Safenwil (Suiza). Los especialistas de Land Rover Classic viajaron hasta allí para analizar cada detalle: desde la pintura Bronze Green original hasta la tapicería en piel. El resultado es un Defender que refleja fielmente el carácter del vehículo de Churchill, pero con las prestaciones y el refinamiento de un todoterreno moderno. La carrocería se viste con el emblemático Bronze Green, tono histórico reproducido al milímetro respecto al «UKE 80». Las llantas de acero de 16 pulgadas y los perfiles de refuerzo galvanizados acentúan la robustez clásica, mientras que detalles como la rejilla metálica, el paragolpes galvanizado y las insignias exclusivas rematan la estética. En el frontal destaca un detalle sobre el resto: el contorno negro mate de los faros, inspirado en el lugar donde se situaba la matrícula del vehículo original de Churchill. El habitáculo combina historia y sofisticación. La piel similar a la anilina Bridge of Weir en tono Bottle Green cubre diferentes superficies, incluidas las asas del pasajero, y contrasta con el refinamiento de la piel Windsor en color Ebony. El cuadro de instrumentos integra un reloj exclusivo con esfera azul y detalle en rojo inspirado en el champán Pol Roger, el favorito del ex primer ministro británico. Una muestra del mimo artesanal que caracteriza al programa Works Bespoke, y de la atención al detalle de la marca.
