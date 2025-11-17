Hyundai Inster: alta gama en tamaño compacto

Canal Motor Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:05 Comenta Compartir

El Hyundai Inster se posiciona como el primer vehículo eléctrico que democratiza las tecnologías más avanzadas, enviando un mensaje claro: el precio, la autonomía o la velocidad de carga ya no son una barrera para acceder a un coche eléctrico de última generación.

Con una combinación de calidad, espacio, tecnología, electrificación, calidad de conducción, seguridad y equipamiento, inaugura una nueva época dentro de los coches eléctricos.

El Hyundai Inster se distingue por una calidad de terminación propia de segmentos superiores, palpable tanto en el diseño como en el acabado. Los materiales empleados son agradables al tacto, e introduce por primera vez en este segmento materiales sostenibles como el tereftalato de polietileno (PET) reciclado procedente de botellas y material de biopolipropileno extraído de la caña de azúcar.

Las pantallas y los controles presentan el mismo nivel de calidad que los de los modelos superiores de Hyundai, con un tacto agradable y acabados cornados. La consola central compacta se ha diseñado para crear una mayor sensación de amplitud, complementada por embellecedores personalizables en la parte superior de las puertas.

En el interior espacio es altamente modulable: los asientos traseros se deslizan longitudinalmente hasta 16 centímetros y sus respaldos pueden inclinarse. Además, todos los asientos, incluido el del acompañante, son abatibles, creando una superficie totalmente plana de 1.059 litros de capacidad. Esto permite transportar objetos de hasta 2,30 metros o incluso habilitar la zona para descansar. Los asientos son más anchos y confortables, con reposacabezas ajustables en altura y profundidad. Tanto el asiento del conductor como la columna de dirección cuentan con regulación de altura para facilitar una postura óptima de conducción.

El Inster sorprende por su dotación tecnológica. Está equipado con pantallas multimedia y de instrumentación de 10,25 pulgadas, y un avanzado sistema de conectividad con integración Apple CarPlay y Android Auto, y conexión múltiple Bluetooth. Dispone de sistema de control por voz con reconocimiento del lenguaje natural y la Hyundai Digital Key 2 Touch, que permite desbloquear e iniciar el coche con un smartphone sin necesidad de la llave tradicional. Otros detalles premium incluyen la iluminación ambiental y el volante interactivo con puntos LED que cambian de color según la función. El modelo también admite actualizaciones Over-the-Air (OTA).

Ampliar Ficha técnica: Motores: eléctrico de 97-115 CV Consumo: desde 14,3 kWh/100 km Dimensiones largo/ancho/alto (en metros): 3,82/1,61/1,57 Maletero: 280 litros Precio: desde 24.990 euros

Este coche facilita la movilidad eléctrica con una autonomía de hasta 355 kilómetros con una sola carga en modo combinado y hasta 518 km en ciclo urbano. Admite carga rápida de hasta 120 kW de potencia en DC con toma CCS, lo que le permite cargar del 10% al 80% en unos 30 minutos, o recuperar energía para recorrer 100 kilómetros en solo 12 minutos. Viene equipado de serie con un potente cargador de a bordo de 11 kW, y Hyundai facilita la recarga doméstica a sus clientes con la instalación gratuita de un punto de carga Iberdrola, con 3 años de garantía y asistencia 24/7.

Incorpora tecnologías de electrificación de segmentos superiores, como el sistema de calefacción de la batería para optimizar el rendimiento y aumentar la autonomía en invierno, y una bomba de calor de alta eficiencia que reduce el consumo energético.