Ciudadano eléctrico de marcado carácter único y deportivo

El nuevo Raval va a ser, sin duda alguna, un protagonista principal dentro de la movilidad sostenible. Se trata del primer utilitario 100% eléctrico que ... comercializará CUPRA como marca independiente, siendo el 'hermano pequeño' del Born.

Su nombre no es casual ya que CUPRA rinde tributo y homenaje a uno de los barrios más icónicos de Barcelona. Se trata de un automóvil concebido especialmente para lidiar con las grandes urbes que hay repartidas por España y por el resto de Europa. Está basado en el nuevo lenguaje de diseño de la marca española, ofrece una imagen moderna, juvenil, elegante y dinámica.

Mide 4,03 metros de largo, y su carrocería es tipo Hatchback (5 Puertas) con una importante distancia entre ejes que permite aprovechar al máximo el espacio del habitáculo que está homologado para cinco plazas.

«El CUPRA Raval da forma hoy a nuestro futuro. Porque con él hemos conseguido combinar todo lo que representa CUPRA: emoción, diseño impactante, rendimiento electrizante y, como siempre, enfoque en el conductor», ha declarado Markus Haupt, CEO interino de CUPRA.

Todas las versiones del CUPRA Raval se han diseñado para ofrecer el ADN de competición de la marca. El chasis deportivo 15 mm más bajo, la puesta a punto específica de la suspensión, la dirección progresiva que mejora la agilidad y el ESC Sport hacen del CUPRA Raval un coche para los amantes de la conducción eléctrica.

La versión superior –CUPRA Raval VZ (166 kW de potencia, equivalentes a 226 CV)– va un paso más allá. Equipada con asientos CUPBucket, suspensión DCC Sport, modo ESC OFF, llantas de 19 pulgadas con neumáticos de 235 mm y diferencial electrónico de deslizamiento limitado VAQ, convierte cada trayecto en una experiencia única para disfrutar.

Además de por su rendimiento, el Raval también destaca por incorporar tecnología de gama alta al segmento de los vehículos eléctricos urbanos. Estará disponible con dos tamaños de batería, varios niveles de potencia y diferentes acabados para adaptarse a las necesidades de los clientes.

El año próximo ya se podrá adquirir este revolucionario modelo que dará mucho que hablar.