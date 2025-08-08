Israel aprueba la ocupación de Gaza y el control israelí del enclave
La propuesta de Netanyahu incluye la ocupación de la homónima capital del enclave en base a premisas como «la desmilitarización» del mismo y «el control israelí de la seguridad».
EP
Viernes, 8 de agosto 2025, 06:48
El Gobierno de Israel ha aprobado este viernes la propuesta del primer ministro, Benjamin Netanyahu, sobre una escalada de la ofensiva militar en la Franja ... de Gaza que incluye la ocupación de la homónima capital del enclave en base a premisas como «la desmilitarización» del mismo y «el control israelí de la seguridad».
«El Gabinete de Seguridad ha aprobado la propuesta del primer ministro para derrotar a (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás (y) las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se prepararán para tomar el control de la ciudad de Gaza», ha afirmado la oficina de Netanyahu en un comunicado en el que señala que, simultáneamente, «distribuirán ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate».
Asimismo, el organismo gubernamental ha adoptado cinco premisas en su estrategia para «poner fin a la guerra», que son «el desarme de Hamás, el regreso de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos, la desmilitarización de la Franja de Gaza, el control de seguridad israelí en la Franja de Gaza y el establecimiento de una administración civil alternativa que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina».
