Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bombardeo israelí este viernes en Ciudad de Gaza contra un edificio residencial, la torre Mushtaha. EFE

Israel bombardea un edificio residencial en Ciudad de Gaza

Tel Aviv asegura que el inmueble era utilizado por Hamás, mientras se prepara para tomar la principal urbe del enclave palestino

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:17

El ejército hebreo ha anunciado que este viernes ha bombardeado un edificio en Ciudad de Gaza, la mayor urbe del enclave palestino que Israel planea ... conquistar. Una acción que llega pocas horas después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, anunciara que «se está quitando el cerrojo de las puertas del infierno en Gaza» y amenazara con intensificar los ataques hasta que Hamás se rinda de forma definitiva. Una vez más, Tel Aviv ha defendido en un comunicado que el movimiento islamista había instalado dentro del inmueble, la torre Mushtaha, «infraestructuras utilizadas para preparar y llevar a cabo ataques contra las tropas del ejército israelí». «Antes del bombardeo, se han tomado medidas de precaución para limitar los daños causados a la población civil, incluyendo avisos previos, el uso de munición de precisión, vigilancia aérea e inteligencia», agrega el Ministerio de Defensa hebreo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  4. 4 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  5. 5 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  6. 6 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  7. 7

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta
  8. 8

    Las sorpresas son cosas del pasado
  9. 9 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  10. 10 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Israel bombardea un edificio residencial en Ciudad de Gaza

Israel bombardea un edificio residencial en Ciudad de Gaza