Una ofrenda floral en San Petersburgo fue uno de los contados actos por el aniversario. EFE

Rusia se olvida del 25 aniversario de la tragedia del 'Kursk', la primera gran crisis de Putin

El Kremlin pasa por alto la efeméride del siniestro del submarino en el mar de Barents, que se cobró 118 vidas y desplomó la popularidad del presidente tres meses después de que llegara al poder

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Martes, 12 de agosto 2025, 19:33

Rusia conmemoró este martes con discreción el 25 aniversario del episodio más trágico de la historia reciente de su marina: el hundimiento del submarino 'Kursk'. ... El accidente que el 12 de agosto de 2000 sufrió la nave en el mar de Barents, frente a la costa ártica del noroeste del país, causó 118 muertos y marcó el inicio del primer mandato de Vladímir Putin, que había llegado al poder sólo tres meses antes. La efeméride apenas tuvo eco en los medios nacionales un cuarto de siglo después del suceso y el Kremlin tampoco hizo comentario alguno al respecto.

