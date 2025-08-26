Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista aérea de la Torre Eiffel y el río Sena, en París. Reuters

La Policía francesa apunta a la homofobia como móvil del asesinato de los cuatro hombres hallados en el Sena

El principal sospechoso de esos crímenes múltiples es un joven tunecino que supuestamente mató a un francés, un argelino y a dos amigos con los que vivía en una casa okupa

Enric Bonet

Enric Bonet

Corresponsal. París

Martes, 26 de agosto 2025, 20:05

La Policía francesa apunta a la homofobia como el móvil del asesinato de cuatro hombres en Francia, cuyos cadáveres fueron encontrados a mediados de agosto ... en el Sena, cerca de París. Dos semanas después de ese misterioso hallazgo en el río capitalino, los agentes han avanzado en la resolución de este caso macabro. Consideran que supuestamente se debió a un asesino en serie: el joven tunecino Monji H, arrestado la semana pasada. A pesar de que el principal acusado no ha reconocido su culpabilidad, los responsables de la investigación están convencidos de que se trata del responsable de este suceso, tan grave como inhabitual.

