Una mujer posa junto a una imagen de Carlo Acutis, en la Plaza de San Pedro del Vaticano. EP

El Papa León XIV proclama santo al 'influencer de Dios' ante 70.000 personas en Roma

La ceremonia se ha celebrado en la plaza de San Pedro del Vaticano y en ella también se ha canonizado a Pier Giorgio Frassati

Darío Menor

Darío Menor

Corresponsal. Roma

Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:04

Al ser una institución con una historia bimilenaria, formada hoy por 1.400 millones de personas y con una influencia planetaria, la Iglesia católica necesita ... cada cierto tiempo actualizar sus símbolos sin romper con el pasado para volver así a conectar con los fieles más jóvenes. Un significativo paso para alcanzar ese objetivo es lo que ha ofrecido la canonización este domingo de Carlo Acutis, un muchacho italiano fallecido en 2006 a los 15 años de edad debido a una leucemia fulminante. Proclamado santo por el Papa León XIV ante unos 70.000 fieles en una ceremonia celebrada en la plaza de San Pedro del Vaticano junto a Pier Giorgio Frassati, un estudiante y alpinista italiano fallecido hace un siglo a los 25 años, Acutis está considerado el 'patrón de Internet' o el 'influencer de Dios' por su capacidad para evangelizar por medio de la informática.

