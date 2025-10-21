Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un lector sostiene un ejemplar de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, víctima de abusos sexuales del entramado Epstein. AFP

Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein

El ejemplar, terminado pocas semanas antes de su suicidio el pasado abril, desvela con detalles el trauma y el sometimiento sufrido

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Martes, 21 de octubre 2025, 12:39

«Pensé que conocer a un príncipe sería un honor. No entendí que me estaban entregando.» Con esa frase de 'Nobody's Girl', las memorias ... póstumas de Virginia Roberts Giuffre, publicadas este martes, empieza el estremecedor relato de los presuntos abusos del príncipe Andrés a la autora. El volumen, terminado pocas semanas antes de su suicidio en abril de este año, es el testimonio final de una mujer que escribió, según sus propias palabras, «para que la verdad se entienda y para que nadie más tenga que vivir lo mismo».

