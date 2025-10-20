Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El príncipe Andrés, el pasado junio junto al rey Carlos de Inglaterra. EP

La Policía británica investiga si el príncipe Andrés intentó desacreditar a la mujer que lo acusó de abuso sexual

Las pesquisas discurren mientras el Reino Unido aguarda expectante a la publicación del libro póstumo de Virginia Giuffre, que se suicidó tras denunciar que fue víctima de trata de personas

Ivannia Salazar-Saborío

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:30

La Policía metropolitana de Londres ha abierto una investigación preliminar para determinar si el príncipe Andrés pidió a un agente de su escolta que obtuviera ... información privada sobre Virginia Giuffre con el objetivo de desacreditarla. Según reveló el diario 'The Times', el conocido como hijo «favorito» de Isabel II habría solicitado a un miembro de su equipo de seguridad que indagara en los antecedentes personales de Giuffre, la mujer que lo acusó de abuso sexual y que se quitó la vida el pasado abril, a los 41 años.

