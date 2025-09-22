Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Cientos de manifestantes ondean una bandera palestia gigante por una calle de Roma.

Cientos de manifestantes ondean una bandera palestia gigante por una calle de Roma. AFP

Italia vive una huelga general que busca presionar a Meloni para que endurezca su postura con Israel

Decenas de miles de personas participan en las manifestaciones a favor de Palestina y en Milán la protesta acaba con enfrentamientos con la Policía

Darío Menor

Darío Menor

Corresponsal. Roma

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:24

Aulas vacías en las escuelas, institutos y universidades; autobuses y trenes que no circulaban y bloqueos en los principales puertos del país. Esa es la ... realidad que se vivió este lunes en Italia con la huelga general convocada por varios sindicatos minoritarios a favor de Palestina y en contra de la campaña militar desatada por el ejército israelí en la Franja de Gaza. Decenas de miles de personas participaron en las manifestaciones convocadas en Roma y en decenas de ciudades por todo el país, en las que no faltaron pancartas y gritos de crítica al Gobierno de Giorgia Meloni por negarse a reconocer al Estado palestino y no reaccionar de manera más contundente frente a la campaña militar desatada en Gaza por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

