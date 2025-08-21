Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Instalacions de los gasoductos Nord Stream. Reuters

Detenido en Italia un ucraniano acusado de sabotear los gasoductos Nord Stream en el Báltico

Estaba reclamado por la Fiscalía alemana, que le considera el cabecilla de esta operación registrada en septiembre de 2022

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Jueves, 21 de agosto 2025, 19:24

Las autoridades italianas han detenido este jueves a un ciudadano ucraniano buscado en Alemania bajo la acusación de ser el cerebro de la operación de ... sabotaje contra los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022. Este ataque supuso un punto de inflexión en la invasión rusa de Ucrania que se había iniciado apenas seis meses antes.

