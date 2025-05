Crónica de un fracaso diplomático anunciado

Que Vladímir Putin no quiere la paz lo sabíamos todos los ucranianos. Pero parece que, fuera de aquí, todavía hay quien cree en las buenas ... intenciones del presidente ruso. Por eso, Volodímir Zelenski ha acertado al retarle a un cara a cara. Aparentemente, no ha servido de nada, porque una reunión que iba a celebrarse al más alto nivel se ha quedado en una conversación técnica entre burócratas. Pero creo que ha demostrado al mundo cuáles son las verdaderas intenciones del invasor: continuar luchando para ganar todo el territorio ucraniano que pueda».

Así resume a este periódico lo sucedido entre el jueves y el viernes un oficial del ejército ucraniano que combate en el frente del Donbás y que pide mantenerse en el anonimato porque no tiene permiso para hablar con la prensa. La suya es una opinión muy extendida por el país, donde muy pocos tenían alguna esperanza en el resultado de la primera negociación directa entre Ucrania y Rusia, que solo ha logrado un compromiso para intercambiar a mil prisioneros de guerra de cada bando.

«Donald Trump se empeña en hacer creer que Putin es buena persona y se ha convertido en el mayor altavoz de la propaganda rusa», añade Andriy Melnyk, un kievita que trabaja en el sector agrícola. «Que no haya aparecido en Estambul para medirse con Zelenski algunos lo interpretan como una muestra de que Putin tiene miedo. Yo creo que confirma que no le interesa negociar nada», sentencia.

Es el análisis que el presidente ucraniano hizo también en la conferencia de prensa que dio en Ankara, justo después de hablar con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, para anunciar que no se reuniría en persona con una delegación rusa que no estaba al nivel requerido. «No hay gente en su delegación capaz de tomar decisiones. Es de muy bajo nivel. Pero por respeto a Trump y a Erdogan, para demostrar que queremos desescalar la guerra y alcanzar un alto el fuego, he decidido que un equipo liderado por el ministro de Defensa viaje a Estambul a negociar. No queremos que nadie pueda decir que no hemos hecho todo lo posible para lograr una negociación», explicó Zelenski.

Tras la desastrosa visita a la Casa Blanca el pasado 28 de febrero, el mandatario ucraniano tiene claro que no puede quedar ninguna duda de que él sí quiere la paz. Trump, que siempre ha defendido la buena fe de Putin, espetó a Zelenski que estaba «jugando con la Tercera Guerra Mundial» y que sin el apoyo de Estados Unidos no tenía las cartas para ganar la partida. Así que, en un movimiento de astucia, Zelenski aprovechó la propuesta de su homólogo ruso de entablar un diálogo directo para pedir que fuese al más alto nivel, algo que nunca se le pasó por la cabeza a Putin y que descolocó a la cúpula del Kremlin.

Que el presidente ruso no apareciese por Estambul, ni siquiera cuando Trump anunció su intención de aparecer como invitado estrella aprovechando que estaba de gira por Oriente Medio, no sorprendió a nadie. Ni siquiera al propio Trump, que trató de aprovechar el fiasco en beneficio de su ego. «Nada sucederá hasta que Putin y yo nos veamos», dijo el miércoles por la tarde. «Pero yo no planeaba ir y sabía que si yo no iba, Putin tampoco. Y no ha ido. Lo entiendo», dijo el jueves, cuando el mundo esperaba expectante el desenlace del culebrón.

Desde Moscú, el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, se refirió a Zelenski como «un hombre patético» por pensar que Putin se reuniría con él, y la portavoz del gobierno, María Zajárova, fue un paso más allá en la elección del adjetivo al aplicarle el de «payaso».

En esta coyuntura, muchos no tardaron en señalar el contraste de la condescendencia de Trump con Putin frente a sus fuertes críticas a Zelenski, al que anteriormente había tildado nada menos que de «dictador» porque no celebra elecciones en plena guerra. El propio presidente ucraniano se quejó de este doble rasero: «Se nos ha presionado más que a Rusia. No se puede hacer presión solo a una parte», lamentó frente a los periodistas.

Las exigencias de Rusia

Poco a poco, van llegando informaciones sobre los detalles de esas negociaciones que se celebraron a puerta cerrada el viernes. Y dibujan una situación muy similar a la de marzo de 2022, cuando los dos contendientes se vieron cara a cara en la misma ciudad turca. De hecho, según contó ayer uno de los miembros de la delegación ucraniana, las exigencias que los rusos pusieron sobre la mesa son las mismas de hace tres años.

Putin demanda la retirada de las tropas ucranianas de las cuatro regiones que Moscú se anexionó como condición 'sine qua non' para que se pueda decretar la tregua, y exige después que sean reconocidas como territorio ruso -junto con Crimea- para que pueda haber paz. Además, exige que Ucrania se convierta en un Estado neutral, que sus aliados no estacionen tropas en su territorio y que Kiev renuncie a pedir compensaciones económicas por la devastación que ha provocado la invasión.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se negó a confirmar ayer esa hoja de ruta, «porque las negociaciones están en curso y deben llevarse a cabo a puerta cerrada», pero sí avanzó que Ucrania tendrá que hacer concesiones para que el proceso avance. «Una reunión entre los presidentes de Rusia y Ucrania será posible si las delegaciones participantes alcanzan ciertos acuerdos», añadió, alejando la perspectiva de un cara a cara entre Putin y Zelenski.

En cualquier caso, las condiciones planteadas por el Kremlin chocan directamente contra las líneas rojas de Ucrania, que hace hincapié en que la paz debe ser «justa y duradera». Por eso, Zelenski reitera que un alto el fuego con una duración mínima de 30 días debe ser el primer paso para avanzar en ese camino, que nunca desembocará en una cesión territorial. «Crimea es parte de Ucrania. No reconoceremos la soberanía rusa de ningún territorio ocupado», repitió el jueves.