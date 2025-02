Conservadores y socialdemócratas apuestan por negociar rápidamente una coalición de gobierno

Los conservadores de la Unión Cristianodemócrata y la Unión Socialcristiana de Baviera (CDU/CSU), ganadores de los comicios legislativos del domingo pasado, y el todavía ... gobernante Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) se mostraron este miércoles de acuerdo en llevar adelante ágiles y rápidas negociaciones de coalición para un nuevo Ejecutivo federal, que según sus planes podría empezar a trabajar antes de la Semana Santa próxima. El presidente de los cristianodemócratas y próximo canciller federal, Friedrich Merz, quiere perder el menor tiempo posible.

Prueba de la urgencia de Merz ha sido su viaje relámpago a París para cenar con el presidente francés, Emmanuel Macron, esta misma jornada para consensuar la futura política franco-germana y definir una línea común para liderar juntos la política europea ante el giro radical de la exterior de Estados Unidos y su presidente, Donald Trump. Sin embargo, el actual Gobierno federal que dirige todavía el socialdemócrata Olaf Scholz no parece dispuesto a vincular a Merz en sus gestiones más inmediatas. Steffen Hebestreit, portavoz oficial del mandatario saliente, desmintió que éste tenga intención de pedir al futuro jefe del Ejecutivo que le acompañe a la cumbre extraordinaria de la UE del 6 de marzo.

«No habrá prácticas de gobierno, ni se le llevará de la manita. Los cambios de gobierno son muy habituales en las democracias», dijo el portavoz sobre las especulaciones de que Scholz facilitará a Merz una transición más que cómoda. Tras la constitución del nuevo Bundestag a finales de marzo, el Gabinete sólo estará en funciones a título ejecutivo, pero con plena capacidad de actuación, señaló Hebestreit. «Ahora no hay ninguna fase en la que no se puedan tomar decisiones, no se pueda viajar, no se pueda recibir a nadie. Todo está claramente organizado», añadió.

Mientras, el copresidente del SPD, Lars Klingbeil, fue elegido nuevo líder del grupo parlamentario socialdemócrata y sucesor del veterano Rolf Mützenich, que dimitió del cargo tras la histórica derrota de la formación más antigua de Alemania en los últimos comicios generales. Un 85,6% de los diputados del SPD votaron a favor de Klingbeil, que no tuvo rivales. Un resultado pobre comparado con el de su antecesor, que en 2023 fue confirmado en el cargo por el 94,7% de los parlamentarios de su partido. Klingbeil, que dirigirá las negociaciones de coalición con los conservadores, señaló que éstas deben llevarse adelante con celeridad por el bien del país germano y Europa.

Desplazados por los ultras

Los socialdemócratas, convertidos en tercera fuerza parlamentaria tras las elecciones, deberán además ceder su lugar de reuniones en el histórico Reichstag a la ultraderecha al ver encogerse apreciablemente su grupo parlamentario. Bernd Baumann, secretario de organización parlamentaria de la populista Alternativa para Alemania (AfD) reclamó para los diputados la sala Otto Wels que hasta ahora ocupan los socialdemócratas. «Al SPD le basta una sala más pequeña», dijo Baumann con cierta sorna. La citada sala lleva el nombre del legendario político socialdemócrata que en 1933 con el ascenso de los nazis al poder les espetó en el pleno del Parlamento alemán: «Nos pueden quitar la libertad y la vida, pero no el honor».

Entretanto, más de 250.000 personas han firmado un llamamiento para que el todavía vicecanciller federal y ministro de Economía, el verde Robert Habeck, no se retire de la política. Tras las elecciones y el inminente abandono del poder de los ecologistas, Habeck comunicó que no quería asumir cargo alguno de responsabilidad en su partido y que reflexionaba sobre la posibilidad de renunciar a su escaño en el Bundestag y dejar definitivamente la política. La iniciativa ha tenido éxito. El apreciado político verde comunicó a última hora de la tarde en las redes sociales que asumirá su mandato en la Cámara Baja.